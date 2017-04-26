В суде по делу об изнасиловании 13-летней девочки допрашивают свидетелей

В Сокулукском районном суде допрашивают свидетелей по делу об изнасиловании 13-летней девочки. Об этом ИА «24.kg» сообщила адвокат ОФ «Лига защитников прав ребенка» Чолпон Кудайбердиева.

Ранее правозащитники заявили, что дело остается без внимания со стороны Сокулукского суда с прошлого года. «13-летняя А. в течение двух лет подвергалась сексуальному насилию со стороны односельчан (5 человек). В мае 2015 года возбудили уголовное дело в отношении двоих. Трое других предполагаемых насильников еще не достигли возраста уголовной ответственности», — рассказывали в фонде обстоятельства дела.

«Уголовное дело поступило в суд 28 сентября 2015 года. Процесс состоялся только один раз. Судебное заседание затягивается то в связи с отсутствием адвоката подсудимого, то судья уходил на учебу, болел и был в отпуске. Кроме этого, прокурор не обеспечивал явку в суд свидетелей. Несколько раз сорвал заседание и прокурор, объясняя тем, что у него отчет», — сообщали в лиге.

Сегодня, по словам Кудайбердиевой, обеспечили явку всех свидетелей.

Потерпевшая девочка — инвалид детства. По словам правозащитников, она постоянно приходит в суд, один раз во время процесса ее избила мать одного подсудимого.

Процесс проходит в закрытом режиме.