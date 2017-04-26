Избирателей Кыргызстана будут идентифицировать по лицу. Об этом стало известно сегодня на заседании Центризбиркома.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что члены комиссии работу со списками избирателей обсудили на рабочем совещании, из-за чего и задержались на час.

На выборах будет введена система учета лиц, которые не смогли пройти регистрацию.

В Центризбиркоме рассказали, что в порядок взаимодействия ЦИК и ГРС вносятся коррективы. В частности, вводится новая форма уведомления избирателей. Будет отрывной талон, где каждый из граждан может узнать о статусе обработки своего заявления. Кроме того, будет идентификация избирателей по лицу, если они не проходят по отпечаткам пальцев.