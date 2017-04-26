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Общество

Директор типографии, где сгорели кыргызстанки, признал свою вину

Генеральный директор ООО «Печатный экспресс» Сергей Москвин признал вину в нарушении требований пожарной безопасности во время заседания в Бутырском районном суде. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Кыргызстана в России.

Напомним, пожар в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы произошел утром 27 августа 2016 года. Его жертвами стали 17 человек, в том числе 14 кыргызстанок.

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Прокурорской проверкой выявлено, что руководство организации привлекало к трудовой деятельности граждан Кыргызстана без оформления трудовых договоров.

В рамках возбужденного уголовного дела были арестованы Сергей Москвин и главный инженер типографии Антон Яцков.

По информации пресс-службы Посольства, главный инженер типографии вину не признал.

Следующее заседание суда состоится 28 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50574/
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