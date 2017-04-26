Суд по MegaCom возобновится 10 мая

Суд по делу топ-менеджмента MegaCom возобновится 10 мая. Об этом ИА «24.kg» сообщил адвокат экс-советника бывшего главы ЗАО «Альфа Телеком» Алмазбека Абекова Абаз Мамбетакунов.

По его словам, слушание в Верховном суде назначили на 25 апреля, но из-за болезни судьи, который должен был выступать докладчиком по делу со стороны гособвинения, заседание в очередной раз отложили.

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Он добавил, что юристы, представляющие интересы Абекова, требуют отправить дело на новое расследование.

«А гособвинение хочет, чтобы по гражданскому иску суд пересмотрел решение предыдущей инстанции. По мнению прокуратуры, мой подзащитный и бывший глава компании Азамат Мурзалиев должны возместить ущерб, как говорится, солидарно, а не каждый в отдельности», — сказал Абаз Мамбетакунов.

Ранее адвокаты подсудимых представителей топ-менеджмента компании заявляли, что не будут обжаловать решение Бишкекского горсуда и сразу обратятся в Комитет ООН по правам человека.

Отметим, Бишкекский горсуд оставил в силе приговор первой инстанции. Бывший советник главы ЗАО «Альфа Телеком» Алмазбек Абеков получил 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества и должен выплатить в пользу сотового оператора 91 миллион сомов.

Азамата Мурзалиева суд приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Директор компании «Новострой Сервис» Аман уулу Кенжебек по решению суда проведет в колонии восемь лет. Суд признал их виновными по всем инкриминируемым деяниям.