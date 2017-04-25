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Общество

В Госстрое объяснили, почему глава ведомства не явился на заседание комитета ЖК

В Государственном агентстве архитектуры, строительства и ЖКХ (Госстрой) объяснили, почему глава ведомства Бактыбек Абдиев не явился на заседание комитета по экономической и фискальной политике.

Причина сегодняшнего его отсутствия на комитете объясняется тем, что в это время Бактыбек Абдиев принимал участие в заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша, где рассматривался отчет премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. В качестве доказательства Госстрой предоставляет фотографии.

Госстрой
Фото Госстрой. Бактыбек Абдиев на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Напомним, сегодня глава комитета Нурлан Макеев возмутился отсутствием директора Госстроя на заседании. «Третий или четвертый раз его зовем, он не приходит. Доведите до сведения премьер-министра Сооронбая Жээнбекова», — сказал депутат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50496/
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