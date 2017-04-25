21:09
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Общество

В Бишкеке появятся цветочные ковры из бегоний, колеуса и петунии

На клумбах Бишкека посадят около 1,5 миллиона цветов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сейчас сотрудники «Зеленстроя» ведут посадку цветов в парке имени Фучика — 700 штук, на бульваре Эркиндик — 1,8 тысячи цветов и на площади Победы — 6 тысяч цветов.

Также, по информации мэрии, в столице появятся цветочные ковры из бегоний, колеуса, петунии, львиного зева и сальвии — всего около 20 видов цветов.

Работники «Зеленстроя» совместно с архитекторами уже подготовили эскизы цветочных клумб. Сейчас ведется ручная очистка открытой коллекторно-дренажной сети в городских переулках. Данные меры предпринимаются во избежание подтопления тротуаров и дорог с наступлением весны, когда начнется полив зеленых насаждений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50491/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке высадили около 130 тысяч тюльпанов
Более 50 миллионов сомов намерен потратить «Зеленстрой» на закупку спецтехники
Мусорная история каналов Бишкека. Фоторепортаж
В Бишкеке высадят 10 тысяч молодых лиственных деревьев
«Зеленстрой» с обновленными теплицами встречает весну
Около тысячи цветов понадобилось мэрии Бишкека
Крушение «Боинга-747». Пострадало 165 деревьев, ущерб подсчитывается
Ни одно ведомство не берет на себя ответственность за покрашенные елки у «Ата-Бейита»
Срубать зараженные дубы в Бишкеке не будут
В Бишкеке вредителем поражено 90 процентов дубов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и&nbsp;детали В Кыргызстане запускают принудительную эвакуацию авто. Цены и детали
В&nbsp;русскоязычных школах будут вести уроки на&nbsp;кыргызском В русскоязычных школах будут вести уроки на кыргызском
Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со&nbsp;смертельным исходом Сбивший детей водитель ранее совершил наезд со смертельным исходом
Водитель, сбивший школьников, задержан Водитель, сбивший школьников, задержан
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom