Погода в Кыргызстане на 26 апреля: в горных районах дожди

В Кыргызстане ночью без осадков, днем в горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный, 2–7 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +11, днем +28 градусов.

День увеличится до 13 часов 52 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +8, днем до +29 градусов.

В Нарынской области температура до +1 градуса ночью и +22 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +3, днем до +20 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +8, днем +29 градусов.