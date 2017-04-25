«Алмазбек Атамбаев вполне мог себе позволить купить компанию в Турции», — заявил сегодня журналистам Эдиль Байсалов.

По его словам, в начале 2000-х Алмазбек Атамбаев был довольно состоятельным человеком и достаточно успешным предпринимателем, он вполне мог по сходной цене приобрести в Турции компанию.

«Не думайте, пожалуйста, что он входил своей долей в уставной капитал каких-нибудь крупных компаний. У него действительно были две фирмы, но средней руки, и купленные отнюдь не за баснословные деньги», — сказал журналистам Эдиль Байсалов.

Он добавил, что продолжит свое расследование, в частности, будет выяснять, куда делась собственность, находящаяся на балансе Союза писателей Киргизской ССР, который возглавлял в свое время Алмазбек Атамбаев.