Афиша на неделю: 24—28 апреля

24 апреля. Мастер-класс «Гибкость и баланс»

Президент Федерации йоги Калмыкии Дольган Зургадаев раскроет теорию и практику развития правильной гибкости в йоге, а также достижения баланса, расскажет, как работают мышцы и суставы, как должен работать позвоночник, научит делать асаны всем телом.

Компания Feel Good, 18.30.

24 апреля. Благотворительный концерт «От сердца к сердцу»

Выступят Юлия Руцкая, Азат Болотбек, Айпери Сыдыкова, Эля и Кайрат Примбердиевы и многие другие. Все собранные средства направят в детские дома Нарынской и Таласской областей.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

24 апреля. Просмотр фильма «Танцующая в темноте»

«Танцующая в темноте» — музыкальный фильм-драма Ларса фон Триера 2000 года. Автор музыки и исполнительница главной роли — певица Бьорк. Фильм удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Песня Бьорк I’ve Seen It All номинировалась на премию «Оскар» как лучшая песня.

Концерт-холл «Тунгуч», 20.00.





24—28 апреля. Спектакль «Манасчи»

Спектакль поставлен по эпосу «Манас» в версии Жусупа Мамая. Образ жизни, обычаи, религиозные и медицинские познания кыргызов и их международные отношения нашли выражение в эпопее.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева.

25 апреля. Мастер-класс «Шаги к медитации»

Если вы давно мечтаете начать медитировать, но не знаете с чего начать и как, приходите на мастер-класс Дольгана Зургадаева — президента Федерации йоги Калмыкии.

Компания Feel Good, 18.30.

24—25 апреля. Спектакль «Галерея фантазии. Без чувств»

Главные действующие лица — вы и ваше воображение. Для зрителя «Галерея фантазии» — вызов самому себе, встреча со своими страхами лицом к лицу. Обязательно предварительное бронирование.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 19.00.

25—28 апреля. Школьная экскурсия для детей в закулисье театра

Приглашаем детей в мир театральных тайн и секретов — за сцену, куда не ступает нога простого зрителя и где даже взрослый почувствует себя любопытным ребенком, которому дали ключ от потайной комнаты с надписью «Посторонним вход воспрещен».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 10.00.

25 апреля. Спектакль «Чынгызхандын ак булуту» («Белое облако Чингизхана»)

По мотивам повести Чингиза Айтматова. Он — воин, она — вышивальщица золотых драконов на знаменах Чингисхана. Они любят друг друга, и у них — вопреки запрету великого полководца — рождается сын.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова, 18.00.

25 апреля. Case Battle

Case Battle — это восемь мини-сессий по решению бизнес-кейсов из самых разных отраслей. В мероприятии приветствуется участие как студентов, так и профессиональных менеджеров, программистов, дизайнеров, копирайтеров, специалистов по маркетингу и других экспертов.

Ololohaus, 18.30.

25 апреля. Концерт Наталии Кулешовой (Алматы)

Исполнительница авторской песни Наталия Кулешова приедет в Бишкек с сольным концертом «На белом листе».

Арт-кафе Studio247, 20.00.

25 апреля. Благотворительный концерт

Приглашаем всех на концерт с участием звезд отечественной эстрады — Мирбека Атабекова, группы «Нон-стоп», Исы Омуркулова, Урмата Усенова, Назгуль Токтакуновой и многих других. Все собранные средства направят на помощь детям с тяжелыми заболеваниями и ограниченными возможностями.

Дворец спорта имени Кожомкула, 18.30.

26 апреля. Модерн-балет «Ромео и Джульетта»

Знаменитая история Ромео и Джульетты рассказывает о том, что человек создан не для вражды и ненависти, но для любви, призывающей к миру. Благодаря гениальной музыке Сергея Прокофьева спектакль уже 75 лет ставят на лучших сценах мира. Модерн-балет «Ромео и Джульетта» исполняется под фонограмму.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 19.00.

26 апреля. Концерт фортепианной музыки в исполнении пианиста Есио Хамано (Япония)

В программе произведения Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Дмитрия Шостаковича и других. Вход свободный.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

26 апреля. Вебинар по обучению в Канаде

На вебинаре вы узнаете об особенностях обучения в Канаде, о том, какие есть языковые курсы, как поступить в вуз без подготовительных программ и многом другом. Участие по предварительной регистрации по ссылке https://events.webinar.ru/LogosGroup/396443.

27 апреля. Семинар «Как поступить на бакалавриат в США»

Всего за два часа вы узнаете о системе образования в США, о процедуре подачи документов и стоимости образования.

Пиццерия Dodo Pizza Kyrgyzstan, 15.00.

27 апреля. Спектакль «Курманджан датка»

Спектакль о жизни и деятельности правительницы алайских кыргызов Курманджан датке.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова, 18.00.

27 апреля. Большой Stand Up

Второй большой концерт в Бишкеке с участием ведущих комиков России (Stand Up Brand New Show, Comedy Club production).

Дворец спорта имени Кожомкула, 19.00.

27 апреля. Кинопремьеры

«Все только начинается» (приключенческая комедия). Фильм повествует об истории юной пары из Бишкека, которая попадает в неожиданный круговорот событий в Барселоне.

«Рок Дог» (анимационная комедия). Несмотря на неодобрение отца, молодой тибетский мастиф мечтает вырваться из родной деревни и покорить большой город. Он еще не знает, что судьба приготовила ему массу веселых и опасных приключений, благодаря которым он сможет стать защитником родных мест, о чем так мечтает его отец.

«Секретный агент» (экшен). Она секретный агент мирового уровня. На этот раз ее задача — предотвратить биологическую атаку на Лондон. Вовлеченная в большую шпионскую игру, она неизбежно сталкивается с миром двойных стандартов, паранойи, безнаказанности и предательства. Чтобы спасти Лондон, ей самой придется играть не по правилам.

«Моя девушка — монстр» (фантастика, триллер, комедия, боевик). Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.

28 апреля. Пятничные студенческие встречи

Вас ждут знакомства и теплая атмосфера общения.

Академический центр «Камкордук» (улица Ташкентская, 62), 16.00–18.00.

28—29 апреля. Пятый фестиваль образования

В течение двух дней для горожан и гостей столицы будет организован масштабный фестиваль в формате общегородского праздника: мастер-классы, лекции, конкурсы и игры, выставки, концерты.

Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта (28 апреля), Дубовый парк (29 апреля).

28 апреля — 1 мая. Ярмарка «Сделано в Кыргызстане»

Будут представлены работы ремесленников, продукты питания, кондитерские товары, текстиль, цветы, одежда и обувь, а также промышленные и потребительские товары и многое другое.

ТЦ «АЮ GrandComfort».

28 апреля. Семинар «Магистратура в США»

На семинаре вы узнаете, как поступить в магистратуру в США, какие документы необходимы для зачисления и какие есть программы стажировки.

Sierra Coffee (ТЦ «Таш-Рабат»), 15.00.

28 апреля. Концерт «Новые имена»

Концерт студентов Кыргызской национальной консерватории имени К.Молдобасанова, лауреатов международных и республиканских конкурсов. В программе романсы и арии русских композиторов. Концертмейстер — отличник культуры КР Айбарчын Добулбекова. Вход по пригласительным билетам.

Российский центр науки и культуры (Россотрудничество), 17.00.

28 апреля. Концерт солиста оперы Нурлана Суймоналиева

Концерт посвящен 220-летию со дня рождения Франца Шуберта. Зрители услышат вокальный цикл «Лебединая песнь» в исполнении Нурлана Суймоналиева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.00.

28 апреля. Спектакль «Клиническая комедия, или Грехи нашей молодости»

Все происходит в клинике, где работают два друга с двадцатипятилетним стажем. В молодости у обоих была бурная жизнь. И случилось так, что одна из медсестер приходит через 18 лет к главному герою и говорит, что у него есть сын и он хочет с ним познакомиться. И здесь начинается настоящее безумие…

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.