После гибели альпинистки. На пик Победы будут пускать только по разрешениям

В Кыргызстане на пик Победы теперь стали пускать только по разрешениям. Кабинет министров вводит разрешительную систему для альпинистов для восхождения на пик Победы — высшую точку хребта Тянь-Шань высотой более 7,4 тысячи метров. Об этом сообщает Госагентство по развитию туризма КР.

«Мы вводим пермитную систему при восхождении на пик Победы. Сейчас любой альпинист, который захочет подняться на пик, должен получить официальное разрешение», — отметили в ведомстве.

Разрешение в ближайшее время планируют выдать примерно 20 альпинистам с высоким уровнем подготовки.

Причиной для введения разрешительной системы стала гибель альпинистки Натальи Наговициной в прошлом году.

Напомним, 12 августа 2025 года Наталья Наговицина получила травму ноги после восхождения на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня — на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать. При этом один из них — итальянец Лука Синигалья — скончался 15 августа от переохлаждения.

Ранее Федерация альпинизма России также заявляла, что не может и не будет инициировать возобновление операции по поискам Натальи Наговициной.

12 августа 2025 года на пике Победы застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Находясь на маршруте, она сломала ногу и не смогла спуститься. Все надеялись на то, что женщину смогут спасти. 23 августа МЧС Кыргызстана сообщило, что спасательная операция завершена из-за плохих погодных условий. Однако некоторые коллеги альпинистки продолжили попытки добраться до пика. Но погода не позволила это сделать. 2 сентября президент Федерации альпинизма и спортивного лазания КР Эдуард Кубатов также уведомил, что все спасательные операции по поиску Натальи Наговициной прекращены.

Высота пика Победы составляет 7 тысяч 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время там погибли более 80 альпинистов.