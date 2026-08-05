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Общество

Прием в вузы. Более 75 тысяч талонов подали абитуриенты в четырех турах

В ходе четырех туров летнего приема в высшие учебные заведения Кыргызстана от абитуриентов зарегистрировано около 75,3 тысячи электронных талонов, в том числе 25,7 тысячи — на бюджет и 49,6 тысячи — на контракт.

По данным автоматизированной информационной системы «Абитуриент онлайн» на 5 августа, вузы рекомендовали к зачислению около 48,5 тысячи абитуриентов.

Более 35 тысяч абитуриентов (или 73 процента от рекомендованных) подтвердили свое желание учиться на выбранной специальности. При этом 3,3 тысячи поступающих отозвали свои решения.

АИС «Абитуриент онлайн»
Фото АИС «Абитуриент онлайн»
В топ-5 по количеству зарегистрированных талонов вошли:

  • Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова (12 тысяч 881),
  • Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына (11 тысяч 216),
  • Ошский государственный университет (8 тысяч 67),
  • Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева (5 тысяч 902),
  • Бишкекский государственный университет имени Кусеина Карасаева (5 тысяч 755).

Топ вузов по зачислению выглядит так:

АИС «Абитуриент онлайн»
Фото АИС «Абитуриент онлайн»
Пятый (последний) тур приемной кампании начнется 10 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384238/
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