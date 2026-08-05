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Общество

Кыргызстан за шесть месяцев экспортировал более 19 тысяч тонн молочной продукции

По итогам первых шести месяцев 2026 года Кыргызстан активно продолжил экспорт молочной продукции и натурального меда в страны ЕАЭС и третьи государства. Об этом сообщил Минсельхоз.

За отчетный период объем экспорта молочной продукции составил 19 тысяч 915,55 тонны, в том числе:

  • мороженое — 2 тысячи 339 тонн;
  • сливочное масло — 100,56 тонны;
  • сыр — 674,54 тонны;
  • кисломолочная продукция, включая кумыс и курут — 197,77 тонны;
  • молочная сыворотка — 189 тонн.

Кроме того, увеличился экспорт натурального меда. За шесть месяцев на зарубежные рынки было поставлено 228,84 тонны меда. Данные показатели свидетельствуют о сохраняющемся спросе на продукцию кыргызстанских производителей на внешних рынках и расширении экспортных возможностей молочной и пчеловодческой отраслей.

Кыргызстан продолжает работу по развитию переработки сельскохозяйственной продукции и наращиванию экспортного потенциала, уделяя особое внимание производству качественной и конкурентоспособной пищевой продукции, ориентированной на мировой рынок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384181/
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