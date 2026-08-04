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Общество

Стало известно, кто представит Кыргызстан на ЧМ по современным танцам в Париже

В Бишкеке прошел официальный отборочный тур чемпионата мира по современным танцам — Fusion Concept Qualifier Kyrgyzstan 2026. Об этом сообщает Минкультуры.

В масштабном международном соревновании приняли участие более 400 танцоров из всех регионов Кыргызстана, которые боролись за право выйти в мировой финал. Победители отборочного этапа представят нашу страну в мировом финале Fusion Concept, который состоится в сентябре в Париже (Франция).

Почетными гостями мероприятия стали всемирно известные танцоры и судьи международного уровня — Kanon Zouzoua, Mouina, Jin, Spider, Oma и Jan Voinov, которые оценивали выступления участников соревнований.

Победителями признаны Bogdan The Flava & Luka, которые получили право представить КР в мировом финале Fusion Concept в Париже.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384125/
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