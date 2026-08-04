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Общество

Русский театр драмы в Бишкеке рассказал, что ждет зрителей в новом сезоне

Государственный национальный русский драматический театр имени Чингиза Айтматова приглашает бишекчан и гостей столицы в удивительный мир нового, 92-го театрального сезона.

В этом сезоне зрителей ждут глубокие по смыслу спектакли, яркие премьеры и незабываемые эмоции. Каждая постановка — это особый рассказ о человеческой судьбе, любви, надежде и вечных жизненных ценностях.

Театр — это пространство, где искусство встречается с душой. Горожан приглашают провести время в атмосфере культуры вместе с близкими и вдохновиться блестящей игрой талантливых актеров.

В новом, 92-м сезоне зрителей ждут лучшие произведения классической и современной драматургии, любимые спектакли и интересные новые постановки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384124/
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