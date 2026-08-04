Саадат Асылбекова станет официальной представительницей Кыргызстана на 75-м международном конкурсе красоты «Мисс Мира — 2026».

По данным дирекции национального конкурса красоты «Мисс Кыргызстан», Саадат Асылбекову утвердили с учетом ее международного конкурсного опыта, модельной карьеры и уровня подготовки.

Сообщается, что в 2022 году она представляла страну на международном конкурсе Top Model of the World, где вошла в топ-15. В 2016-м стала обладательницей титула Miss Bikini Kyrgyzstan.

Как известно, 25-летняя Саадат родилась в Таласе и выросла в Бишкеке. Она свободно владеет английским языком, ее рост 180 сантиметров.

Модель окончила Bilimkana — AUCA High School в столице, затем получила степень бакалавра по специальности Hospitality Management в Les Roches Marbella.

Профессионально работает моделью, сотрудничает с международными агентствами Италии и России, работала в Милане и участвовала в рекламных и редакционных съемках, в том числе для Vogue Italia.

В рамках программы Beauty With a Purpose на «Мисс Мира — 2026» Саадат Асылбекова представит социальный проект, посвященный поддержке людей, лечащихся от онкологических заболеваний. По информации дирекции, эта тема имеет для модели личное значение и связана с историей ее семьи.

Саадат с 2024 года является волонтером общественного объединения Sadaqah Zakyat. Вместе с благотворителями организация оказывает помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе пациентам с онкологическими заболеваниями. Помощь включает не только финансовую поддержку, но и моральное и психологическое сопровождение.

Юбилейный, 75-й конкурс пройдет во Вьетнаме с 9 августа по 5 сентября. Торжественное открытие состоится в Ханое, а заключительная неделя и финал — в Нячанге. В конкурсе примут участие более 120 представительниц со всего мира.

Напомним, в прошлом году Кыргызстан на «Мисс Мира — 2025» представляла Айжан Чаначева. В программе Beauty With a Purpose она представила проект о противодействии практике ала качуу и защите права девушек на образование.