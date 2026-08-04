Счетная палата выявила нарушения при исполнении бюджета Минздрава за 2025 год

Совет Счетной палаты Кыргызской Республики рассмотрел результаты аудита исполнения бюджета Министерства здравоохранения и его подведомственных учреждений за 2025 год.

Согласно закону, первоначально бюджет Минздрава на 2025 год был утвержден в размере 40 миллиардов 571,2 миллиона сомов. После внесения изменений уточненный объем бюджета составил 41 миллиард 707,6 миллиона сомов. Уточненный план расходов был утвержден на уровне 42 миллиардов 195,5 миллиона сомов, при этом кассовое исполнение достигло 39 миллиардов 439,1 миллиона сомов.

По данным аудита, в целом использование бюджетных средств соответствовало требованиям законодательства. Вместе с тем проверка выявила ряд нарушений, связанных с недостаточным контролем за соблюдением финансовой дисциплины.

В частности, аудиторы зафиксировали случаи выплаты заработной платы с нарушением установленных условий оплаты труда, завышения объемов строительно-монтажных работ, несоблюдения норм при использовании бюджетных средств организациями здравоохранения, а также получения необоснованных доходов.

Кроме того, выявлены недостатки в ведении бухгалтерского учета, включая отсутствие надлежащего учета основных средств и дебиторской задолженности, проведение расходов в обход Единого казначейского счета и факты, повлекшие потери бюджета.

По итогам проверки Счетная палата поручила Министерству здравоохранения и его подведомственным учреждениям устранить выявленные нарушения, восстановить средства, подлежащие возмещению, и усилить финансовую дисциплину.

По наиболее серьезным финансовым нарушениям, выявленным в подведомственных учреждениях и организациях Минздрава, принято решение направить три материала в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения.