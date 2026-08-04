Датская принцесса Изабелла пошла служить в армию

Девятнадцатилетняя старшая дочь датской королевской четы прибыла в казармы близ города Слагельсе, где она будет 11 месяцев служить в гвардейском гусарском полку, сообщает DW.

Кроме нее, служить в датскую армию в нынешнем году отправились еще 1,6 тысячи молодых мужчин и женщин.

В связи с обострением ситуации с безопасностью в Европе срок военной службы в Дании продлен с первоначальных четырех месяцев до 11. Воинскому призыву в стране подлежат также женщины с 18 лет. Датские СМИ, ссылаясь на королевский двор, сообщили, что принцесса Изабелла откажется от жалования во время военной службы.

Ее брат, наследник престола Кристиан, также проходил военную службу в Слагельсе. После этого принц прошлым летом начал обучение на лейтенанта.