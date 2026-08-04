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Общество

Женщины зарабатывают на 23 процента меньше мужчин — МОТ

Женщины составляют половину населения планеты, однако по-прежнему не имеют равных возможностей в сфере труда.

По данным Международной организации труда (МОТ), в 2025 году на официальном рынке труда были представлены только 48 процентов женщин против 73 процентов мужчин.

В среднем женщины зарабатывают на 23 процента меньше и выполняют более трех четвертей всей неоплачиваемой работы по уходу.

На руководящих уровнях разрыв еще заметнее. По данным Программы развития ООН, женщины занимают около 38 процентов управленческих должностей и чуть более 31 процента руководящих постов в мире. Особенно низкой остается их представленность в сферах, определяющих будущее экономического роста, инноваций и инвестиций.

Несмотря на достигнутый прогресс, женщины по-прежнему сталкиваются с неравным доступом к достойной работе, неоплачиваемыми обязанностями по уходу за родственниками, стереотипами, насилием и домогательствами на рабочем месте. Положение также усугубляется дискриминацией по расовому признаку, этнической принадлежности, инвалидности, возрасту, социально-экономическому или миграционному статусу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384052/
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