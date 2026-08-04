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Общество

Мясо по 680 сомов. Минводсельпром указал адреса фудтраков

Фудтраки по продаже мяса по 680 сомов за килограмм, организованные ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, осуществляют свою деятельность по следующим адресам в Бишкеке:

  • жилой массив «Аламедин-1», 7/1, улица Сагынбая Манасчи (парковка с восточной стороны);
  • микрорайон «Кок-Жар», 3/1 (прилегающая парковка);
  • пересечение улиц 7 Апреля и Ахунбаева (парковка гипермаркета «Глобус»);
  • пересечение улиц Киевской и Кулиева (западная парковка рынка «Берекет Универсал»);
  • микрорайон «Тунгуч» (парковка гипермаркета «Глобус»);
  • Орто-Сайский рынок (парковка «Оберон»);
  • пересечение улиц Гагарина и Космической (парковка гипермаркета «Глобус»);
  • улица Ленина, 135;
  • микрорайон «Нижний Джал», улица Тыналиева (парковка гипермаркета «Глобус»);
  • пересечение улиц Московской и Шопокова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384048/
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