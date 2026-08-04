Мясо по 680 сомов. Минводсельпром указал адреса фудтраков

Фудтраки по продаже мяса по 680 сомов за килограмм, организованные ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, осуществляют свою деятельность по следующим адресам в Бишкеке:

жилой массив «Аламедин-1», 7/1, улица Сагынбая Манасчи (парковка с восточной стороны);

микрорайон «Кок-Жар», 3/1 (прилегающая парковка);

пересечение улиц 7 Апреля и Ахунбаева (парковка гипермаркета «Глобус»);

пересечение улиц Киевской и Кулиева (западная парковка рынка «Берекет Универсал»);

микрорайон «Тунгуч» (парковка гипермаркета «Глобус»);

Орто-Сайский рынок (парковка «Оберон»);

пересечение улиц Гагарина и Космической (парковка гипермаркета «Глобус»);

улица Ленина, 135;

микрорайон «Нижний Джал», улица Тыналиева (парковка гипермаркета «Глобус»);

пересечение улиц Московской и Шопокова.