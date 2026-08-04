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Общество

За полгода в Бишкеке демонтировали более шести тысяч объектов

За первое полугодие 2026 года в Бишкеке демонтировали 6 тысяч 163 объекта. Такие данные были озвучены на совещании в мэрии.

Отмечается, что мэр Бишкека Айбек Джунушалиев потребовал усилить контроль за исполнением поручений и соблюдением сроков. По его словам, руководители, не справляющиеся с задачами, не должны занимать свои должности.

Градоначальник подверг критике работу руководителей городских служб из-за срыва сроков исполнения поручений. По словам мэра, многие задачи остаются невыполненными, а вместо результатов руководство города регулярно слышит объяснения причин задержек.

«Проводите проверки в рамках поручений, которые я даю, и оценивайте работу каждого руководителя. Очень часто сроки нарушаются, а поручения не исполняются. Мы слышим множество оправданий, но результата нет. Нужно либо работать, либо не занимать должность», — заявил Айбек Джунушалиев.

Глава муниципалитета поручил подготовить предложения по каждому руководителю с учетом результатов исполнения поставленных задач.

Во время совещания обсуждалась подготовка города к мероприятиям Шанхайской организации сотрудничества.

Заместителям мэра поручено взять под личный контроль реконструкцию улиц и их комплексное благоустройство.

Отдельно мэр раскритиковал темпы установки и благоустройства остановочных комплексов, а также поручил главам районных администраций активизировать демонтаж незаконно функционирующих объектов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384035/
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