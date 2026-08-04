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Общество

Кадыр Маликов призвал кыргызстанцев не поддаваться на внешние провокации

Теолог Кадыр Маликов призвал жителей Кыргызстана проверять распространяемую информацию и не становиться инструментом сил, заинтересованных в расколе общества.

По его словам, мир переживает период войн, вооруженных конфликтов, экономической нестабильности и усиления противостояния крупных держав. Напряженность, как отметил теолог, постепенно приближается и к границам Центральной Азии.

из интернета
Фото из интернета. Кадыр Маликов

«Наши страны становятся объектом не только экономического, но и информационного давления извне. Есть попытки определенных внешних сил повлиять на общественное мнение, посеять смуту и расколоть общество изнутри», — заявил он.

Кадыр Маликов подчеркнул, что граждане имеют право задавать вопросы, критиковать власть, требовать соблюдения закона и защищать национальные интересы. Однако он призвал отличать конструктивную критику от распространения непроверенных сведений, способных усилить ненависть и вражду.

Теолог посоветовал перед публикацией или пересылкой сообщений задавать три вопроса: правдива ли информация, проверена ли она и кому выгодно ее распространение.

По его словам, один эмоциональный комментарий, короткое видео или фотография, вырванная из контекста, могут привести к серьезным последствиям.

«Когда начинается смута, страдают не только виновные. Она затрагивает все общество — семьи, детей, безопасность государства и будущее народа», — отметил Кадыр Маликов.

Он добавил, что Кыргызстану сейчас особенно необходимы единство, спокойствие и взаимное уважение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384021/
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