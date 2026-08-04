Оплату персональных ассистентов привязали к прожиточному минимуму

Кабинет министров утвердил условия оплаты услуг персональных ассистентов, которые ухаживают за детьми с инвалидностью и совершеннолетними гражданами с инвалидностью I группы, нуждающимися в постоянном постороннем уходе и контроле.

Согласно постановлению, размер оплаты услуг персонального ассистента будет определяться ежегодно с учетом среднемесячной величины прожиточного минимума за предыдущий календарный год, рассчитанной Национальным статистическим комитетом.

Документ распространяется на ассистентов, ухаживающих за детьми с инвалидностью, а также за гражданами старше восемнадцати лет с инвалидностью I группы.

Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев. Оно вступит в силу через пятнадцать дней.