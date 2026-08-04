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Общество
Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

В Каракольском лесхозе незаконно вырубили 42 тянь-шаньские ели

В Каракольском лесном хозяйстве выявили незаконную вырубку 42 тянь-шаньских елей, нарушения со стороны арендаторов и сотрудников лесхоза. Материалы проверки передали в правоохранительные органы.

Установлено, что арендаторы, работающие в сфере туризма и рекреации, не выполнили условия заключенных договоров. По этим фактам составили девять административных протоколов в соответствии с Кодексом о правонарушениях.

Кроме того, за нарушения требований по охране и улучшению состояния лесного фонда к трем сотрудникам Каракольского лесного хозяйства применили меры административного воздействия. Общая сумма штрафов составила 62 тысячи сомов.

По данным ведомства, ущерб растительному миру оценили в 83 тысячи 262 сома, а объем незаконно вывезенной древесины составил 18,02 кубометра.

Инспекторы выдали обязательные предписания сотрудникам лесного хозяйства по усилению контроля и предотвращению незаконных рубок на территории обхода № 2.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384012/
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