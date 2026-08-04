В Каракольском лесхозе незаконно вырубили 42 тянь-шаньские ели

В Каракольском лесном хозяйстве выявили незаконную вырубку 42 тянь-шаньских елей, нарушения со стороны арендаторов и сотрудников лесхоза. Материалы проверки передали в правоохранительные органы.

Установлено, что арендаторы, работающие в сфере туризма и рекреации, не выполнили условия заключенных договоров. По этим фактам составили девять административных протоколов в соответствии с Кодексом о правонарушениях.

Кроме того, за нарушения требований по охране и улучшению состояния лесного фонда к трем сотрудникам Каракольского лесного хозяйства применили меры административного воздействия. Общая сумма штрафов составила 62 тысячи сомов.









Инспекторы выдали обязательные предписания сотрудникам лесного хозяйства по усилению контроля и предотвращению незаконных рубок на территории обхода № 2.