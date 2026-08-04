В Бишкеке проверят возможные поборы при выдаче дизайн-кода

Жалобы предпринимателей на требования заплатить до 100 тысяч сомов за получение дизайн-кода в Бишкеке стали поводом для служебного расследования. При выявлении фактов незаконного взимания денег материалы обещают передать в правоохранительные органы.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что утвержденный муниципалитетом дизайн-код должен предоставляться гражданам и предпринимателям бесплатно.

По словам главы муниципалитета, мэрия разрабатывала дизайн-код для формирования единого архитектурного облика столицы, однако после его утверждения отдельные структуры, по сути, превратили процесс получения документа в источник дохода.

Поводом для заявления стали обращения горожан, которые во время прямого эфира сообщили, что с них требуют до 100 тысяч сомов за получение дизайн-кода или информации о требованиях к внешнему виду объектов.

«За предоставление утвержденного дизайн-кода не должен взиматься ни один сом. Недопустимо брать деньги за правила, которые уже утверждены мэрией», — подчеркнул Айбек Джунушалиев.

По итогам совещания ответственным службам поручено провести служебное расследование. Если будут выявлены факты незаконного взимания денежных средств или другие нарушения, материалы передадут в правоохранительные органы.