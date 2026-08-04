В столице Кыргызстана откроют 11 фан-зон к открытию ВИК и саммита ШОС

В Бишкеке организуют 11 фан-зон, где жители и гости столицы смогут в прямом эфире посмотреть церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников и саммита Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в мэрии города.

Главная фан-зона разместится на площади Ала-Тоо. До начала официальной трансляции здесь пройдет концерт с участием отечественных артистов и творческих коллективов. Также для посетителей организуют фуд-корты, зоны отдыха и другие площадки для семейного досуга.

Еще 10 фан-зон откроют во всех четырех районах столицы.

Напомним, церемония открытия VI Всемирных игр кочевников состоится 31 августа. В этот же день в Бишкеке стартует саммит ШОС, который продлится до 1 сентября. Соревнования в рамках Игр кочевников будут проходить до 6 сентября.