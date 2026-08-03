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Общество

В Кыргызстане начинаются первые выплаты пособия «Бала ырысы»

С 4 августа начнутся первые выплаты нового ежемесячного пособия «Бала ырысы» для детей в возрасте до трех лет. Об этом сообщает Минтруда.

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По его данным, размер государственной помощи составляет 1 тысячу 200 сомов в месяц на одного ребенка.

Деньги выдадут тем родителям, кто успел оформить заявку в июле. Средства можно получить через «Элдик Банк» и «АБанк».

Прием документов открыли 1 июля. Основная часть граждан направила заявления в цифровом формате через мобильное приложение «Түндүк».

По данным Минсоцтруда, под критерии новой программы выплат подпадают от 440 до 470 тысяч детей в возрасте до трех лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383989/
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