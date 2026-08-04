В Бишкеке 4 августа будет облачно, возможны дожди. Температура воздуха ожидается +33 градуса.

Отключения света, воды и газа

9.30-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Славенской, Куликовской, переулка Чувашский;

9.00-14.00 — отрезки улиц Ломоносова, Маликова, Тойгонбаева, Гагарина, переулка Сосновый;

9.00-17.00 — жилмассив «Селекция» (улица Эркиндик), улица Термечикова, дом 2а, отрезки улиц Жумабека, Баетова, Тыныстанова, Абдрахманова, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй 2-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-54-55-56-57-58-59-60-61-62), улицы Профессора Зимы, Боровской, Саадаева, Тоголок-Молдо, Лумумбы, дом 98, жилмассив «Келечек» (улицы Келечек 13), села Чон-Таш, Октябрьское, Кара-Жыгач.

4 августа с 9.30 до 2.00 5 августа — 3-й и 7-й микрорайоны.

У кого намечается той

Нурбек Абдиев

Родился 4 августа 1968 года. Заместитель министра внутренних дел КР. Уланбек Султанов Родился 4 августа 1977 года. Начальник Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Памятные даты

День одиноких работающих женщин

4 августа отмечается День одиноких работающих женщин — день, призванный отметить важную роль, которую одинокие работающие женщины играют в обществе.

Их вклад в экономическую и социальную сферы сложно переоценить. А если женщина полностью отдается работе, забывая о личной жизни, то она становится некой «белой вороной» даже в самых прогрессивных странах.

День рождения шампанского

Будучи экономом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, монах-бенедиктинец Пьер Периньон заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин.

4 августа 1668 года отец Периньон представил удивленной братии чудесный напиток: серебристые пузырьки с тихим шелестом поднимались со дна бокала, прозрачная пена искрилась, словно живая.

Это игристое вино стало прародителем современного шампанского, дата — днем рождения этого напитка, а имя Периньон — маркой французского шампанского премиум-класса.

К концу XIX века шампанское приобрело популярность во всем мире и многие страны стали сами осваивать его производство. Однако такая конкурентная ситуация совершенно не устраивала виноделов из самой Шампани. После Первой мировой войны Франция приняла закон, установивший, что шампанским могут называться только те игристые вина, которые произведены непосредственно в провинции Шампань при строгом соблюдении определенных правил.

В Лондоне открыли первый в мире цирк

Цирк как вид зрелищного искусства имеет многовековую историю — еще со времен Древнего Рима. Но цирк в современном его виде и понимании — с определенными атрибутами, зданием, законами развлекательного представления — появился только в конце XVIII века.

4 августа 1777 года в Лондоне состоялось первое театрализованное представление. В цирке «Астлей» преобладали конные номера: фигурная езда, дрессировка, жокеи-акробаты, живые пирамиды из наездников, которые строились на полном скаку. Позже в программе появились дрессировщики собак, канатные танцоры, акробаты, клоуны, жонглеры и пантомима.

Филип Астлей стал основателем первой цирковой династии.

Куда сходить

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