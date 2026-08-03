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Общество

Кыргызстан занял 87-е место в международном рейтинге благополучия

Кыргызстан занял 87-е место из 161-го в международном рейтинге благополучия The Legatum Prosperity Index.

Наиболее высоко составители рейтинга оценили показатели Кыргызстана в сферах безопасности, здравоохранения, образования и условий жизни.

Среди стран Центральной Азии места распределились следующим образом:

  • Казахстан — 66-е место;
  • Кыргызстан — 87-е;
  • Узбекистан — 94-е;
  • Таджикистан — 129-е;
  • Туркменистан — 150-е.

В первой тройке расположились Швейцария, Норвегия и Ирландия. Замыкает список Эритрия. США на 17-м месте, Россия — на 103-й позиции. Украины в списке нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383987/
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