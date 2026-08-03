Кыргызстан занял 87-е место в международном рейтинге благополучия

Кыргызстан занял 87-е место из 161-го в международном рейтинге благополучия The Legatum Prosperity Index.
Наиболее высоко составители рейтинга оценили показатели Кыргызстана в сферах безопасности, здравоохранения, образования и условий жизни.
Среди стран Центральной Азии места распределились следующим образом:
- Казахстан — 66-е место;
- Кыргызстан — 87-е;
- Узбекистан — 94-е;
- Таджикистан — 129-е;
- Туркменистан — 150-е.
В первой тройке расположились Швейцария, Норвегия и Ирландия. Замыкает список Эритрия. США на 17-м месте, Россия — на 103-й позиции. Украины в списке нет.