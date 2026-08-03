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Общество

Как фермерам быстро получить информподдержку, рассказали в Минсельхозе КР

Сельхозпроизводителям, крестьянам и фермерам предлагают воспользоваться услугами единого контакт-центра 1210, созданного для оперативного, качественного и доступного информационно-консультационного обслуживания граждан в сфере сельского хозяйства.

По данным Минсельхоза, в контакт-центре можно бесплатно получить информацию и консультации специалистов по следующим направлениям:

  • растениеводство и современные агротехнологии;
  • животноводство и ветеринария;
  • семена, минеральные удобрения и защита растений;
  • орошение и использование водных ресурсов;
  • государственные программы поддержки, льготные кредиты и субсидии;
  • производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
  • услуги министерства и другие вопросы, связанные с аграрной отраслью.

Специалисты оперативно ответят на вопросы и окажут необходимую информационную поддержку по соответствующим направлениям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383980/
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