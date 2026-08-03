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Общество

Узбекистан нарастит выпуск авиакеросина и модернизирует нефтегазовую отрасль

Узбекистан увеличит производство авиационного керосина на фоне роста числа международных рейсов через Центральную Азию и ускорит модернизацию нефтегазовой отрасли.

Об этом стало известно из отчета о деятельности АО «Узбекнефтегаз» за первое полугодие и приоритетных задачах до конца года, который был представлен президенту Шавкату Мирзиееву.

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Одним из ключевых вопросов стал растущий спрос на авиационный керосин. Как отмечается в документе, во втором полугодии потребность в нем составит 375 тысяч тонн, что на 27 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост связан с увеличением числа авиарейсов через Центральную Азию. Основную часть необходимого объема планируется обеспечить за счет отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, уже налажен импорт авиационного керосина из альтернативных источников, включая Грузию, Ирак и другие страны.

В отчете также подведены итоги работы «Узбекнефтегаза» за первое полугодие. За шесть месяцев текущего года компания добыла 11,5 миллиарда кубометров природного газа, а производство нефти, дизельного топлива, авиационного керосина и сжиженного газа превысило прогнозные показатели.

До конца года предприятие намерено увеличить выпуск основных видов нефтепродуктов. В частности, планируется произвести 1,1 миллиона тонн автомобильного бензина, 983 тысячи тонн дизельного топлива, 310 тысяч тонн авиационного керосина, 606 тысяч тонн сжиженного газа и около 1,18 миллиона тонн синтетической продукции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383973/
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