В Джалал-Абадской области остановили строительство кирпичного завода

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области приостановлено строительство кирпичного завода из-за выявленных нарушений законодательства.

Как сообщили в Департаменте государственного архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана, на территории Акманского айыльного аймака строительство объекта велось без получения необходимых архитектурно-разрешительных документов и прохождения обязательной государственной экспертизы.

В ведомстве отметили, что строительство производственного объекта без соблюдения экологических, технических требований и норм безопасности может представлять угрозу для окружающей среды и безопасности граждан.

Ранее специалисты регионального управления неоднократно выдавали предупреждения о необходимости остановить строительные работы, но монтажные работы продолжались.

В отношении ОсОО «Мадина Компани», осуществлявшего строительство, составлен акт, выдано предписание о полном прекращении работ и наложен штраф в размере 200 тысяч сомов.