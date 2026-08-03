На Иссык-Куле остановили строительство из-за незаконных мансардных этажей

На Иссык-Куле приостановлены строительные работы на территории зоны отдыха «Фемили Резорт» после выявления нарушений градостроительного законодательства.
Проверку объекта провело региональное управление по Иссык-Кульской области Департамента государственного архитектурно-строительного контроля при Минстрое по предписанию Бишкекской экологической прокуратуры.
По данным ведомства, такие работы являются нарушением требований Закона Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре».
В отношении ОсОО «Бекем Строй», проводившего строительные работы, составлены соответствующие документы, выдано предписание об устранении нарушений и наложен штраф в размере 200 тысяч сомов.
Строительство на объекте приостановлено до полного устранения нарушений и приведения здания в соответствие с законодательством.