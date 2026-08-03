4 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Славенской, Куликовской, переулка Чувашский;

9.00-14.00 — отрезки улиц Ломоносова, Маликова, Тойгонбаева, Гагарина, переулка Сосновый;

9.00-17.00 — жилмассив «Селекция» (улица Эркиндик), улица Термечикова, дом 2а, отрезки улиц Жумабека, Баетова, Тыныстанова, Абдрахманова, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй 2-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-54-55-56-57-58-59-60-61-62), улицы Профессора Зимы, Боровской, Саадаева, Тоголок-Молдо, Лумумбы, дом 98, жилмассив «Келечек» (улицы Келечек 13), села Чон-Таш, Октябрьское, Кара-Жыгач.

2 Чуйская область Чуйская область

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Бородачева, Карла Маркса, Свердлова, Кирова, Спортивная, Ленина, переулок Безымянный);

9.00-17.00 — села Бекитай (улицы Молдокулова, Дербишева, Малабай, Тулебердиева), Боксо-Жол (улицы Медер, Достук, Анар, Осмонова, Тынчтык), Каирма (улицы Жетиген, Келечек, Айтбаева), Буденовка (улицы Центральная, Советская), Первое Мая.

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Ильич (улица Садовая), Кызыл Суу (улица Оторбаева);

9.00-18.00 — село Ак Туз.

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Милянфан (улица Фрунзе).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Почтовая, Комсомольская), Беш-Терек (улица Центральная), Петровка (улицы Центральная, Советская, Колхозная, Мечеть, Заводская, Гагарина, Водоемная), Беловодское (улицы Шевченко, Степаненко, Калинина Фрунзе, переулок Советский, улица Ленина).

9.00-18.00 — село Александровка (улицы Комсомольская, от улицы Дружбы до улицы Татарской, Полевая, Западная, Ключевая, Мамайская).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Тельмана (кошары), Чалдовар (улицы Осмоналиева, Школьная, Советская, Ленина).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Романовка (магазин «Час пик»), Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Майтан, Ноорузбая, Новая, Кайназарова, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Жаны-Турмуш, Омурбека, школа имени Биримкула, школа имени Бейшеналы), Манас (улицы Дружба, Пушкина, Ломоносова, Радиоцентральная, Авиагородок, Южная, Новая, Высоцкого, Спортивная, Проектируемая, Черемушки), Комсомольская (улицы Средняя, Пионерская, Карасуйская), Новопавловка (улицы Фрунзе, Репина, Крупская), Кожомкул (улица Токтогула), Новопавловка (жилмассив «Тынчтык» — улицы Ак-Кол, Ак-Ниет, Проектируемая, Масылканова).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кенеш (улица Ленина), Ивановка (кошара).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — город Токмок (улица Проектируемая), село Кара-Добо.

3 Нарынская область Нарынская область

10.00-17.00 — город Нарын (улицы Оттук, Казан-Куйган);

9.30-19.00 — село Кош-Добо;

10.00-18.00 — село Кадыралы;

10.00-16.00 — села Чаек, Байзак.

4 Ошская область Ошская область

12.00-17.00 — город Гульча, села Круговое, Будалык, Согонду, Кызыл-Коргон.

5 Таласская область Таласская область

9.00-18.00 — села Озгоруш, Кен-Арал, Урмарал.

6 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область