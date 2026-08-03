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Общество

В Кыргызстане за семь месяцев заасфальтировали 1,1 тысячи километров дорог

По состоянию на 1 августа 2026 года в Кыргызстане полностью завершили асфальтирование 1 тысячи 100 километров автомобильных дорог. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Это на 645 километров больше, чем за аналогичный период прошлого года. К 1 августа 2025-го в стране заасфальтировали 455 километров дорог.

Таким образом, объем дорожных работ вырос почти в 2,5 раза.

В министерстве отмечают, что строительство, реконструкция и капитальный ремонт продолжаются как на дорогах республиканского значения, так и на внутренних трассах.

Работы ведутся по утвержденному графику и находятся на контроле Минтранса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383945/
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