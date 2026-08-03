В Бишкеке демонтируют главную арку Кыргызско-Турецкого университета «Манас»

В Бишкеке начался демонтаж арки Кыргызско-Турецкого университета «Манас» со стороны улицы Тыналиева.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях очевидцами, видно, как рабочие разбирают конструкцию.

Напомним, 11 июня в столице начались работы по строительству улицы Минжылкиева, которая должна соединить проспект Чингиза Айтматова с улицей Тыналиева и далее с улицей Курчатова.

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По данным мэрии, протяженность новой улицы составит 1,35 километра. Проект предусматривает строительство проезжей части шириной 8 метров, тротуаров с обеих сторон и сохранение существующей зеленой зоны.

После завершения строительства, по словам мэра Айбека Джунушалиева, новая улица позволит улучшить транспортную ситуацию на юге города и сократить время в пути для тысяч автомобилистов.

Ранее решение о прокладке улицы через территорию университета вызвало активную реакцию не только среди студентов и сотрудников вуза, но и среди жителей Бишкека. Они выступили против проекта, заявляя, что строительство может повлиять на зеленую зону и безопасность школьников и студентов.