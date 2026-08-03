Владельцы собак просят открыть pet-friendly-пляжи на Иссык-Куле

Владельцы собак из Бишкека призвали власти и администрации зон отдыха выделить на побережье Иссык-Куля небольшие участки, где можно будет находиться и купаться вместе с домашними животными.

Как рассказала 24.kg представитель сообщества владельцев собак, художница Алия Шагиева, сейчас отдыхающие с питомцами сталкиваются с запретами практически на всех пляжах. По ее словам, решить проблему можно созданием отдельных pet-friendly-зон с понятными правилами для хозяев животных.

Фото Алии Шагиевой

Авторы обращения считают несправедливым полный запрет на посещение пляжей с собаками. Они отмечают, что ответственность должны нести владельцы, которые не убирают за питомцами или допускают их бесконтрольное поведение.

«Единичные нарушения отдельных владельцев не повод запрещать всех собак, так же как из-за отдельных людей не запрещают посещение пляжей всем людям», — говорится в обращении.

Представители сообщества предлагают оборудовать хотя бы несколько небольших участков побережья. На таких пляжах владельцы должны будут следить за питомцами, убирать за ними и не допускать конфликтов с другими отдыхающими.

В обращении также подчеркивается, что речь идет о привитых и социализированных домашних собаках. По мнению владельцев, создание специальных зон позволит разделить потоки отдыхающих и снизить количество конфликтов на пляжах.

Сейчас официальной реакции государственных органов и администраций пляжей на инициативу нет. Владельцы собак надеются, что вопрос создания pet-friendly-зон на Иссык-Куле вынесут на обсуждение до начала следующего туристического сезона.