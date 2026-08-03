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Общество

Ушла из жизни офтальмолог Бактыгуль Мамытова

Фото МЗ КР

Второго августа в возрасте 60 лет ушла из жизни офтальмолог Бактыгуль Мамытова.

По данным Минздрава КР, Бактыгуль Мамытова родилась 6 июня 1966 года в городе Бишкеке. В 1988-м с отличием окончила Кыргызский государственный медицинский институт. В 1988–1990 годах прошла клиническую ординатуру на кафедре офтальмологии КГМИ, после чего начала свою профессиональную деятельность врачом отделения микрохирургии глаза № 2 Республиканской клинической больницы. Она помогала пациентам сохранить зрение и возвращала людям возможность видеть мир.

За многолетний труд и значительный вклад в развитие отечественного здравоохранения в 2000 году Бактыгуль Мамытову удостоили звания «Отличник здравоохранения КР». В 2007-м она успешно защитила кандидатскую диссертацию. В 2017-м стала лауреатом академической премии имени Исы Ахунбаева, а в 2018-м награждена почетной грамотой Жогорку Кенеша.

С 2017-го по 2024-й Бактыгуль Мамытова возглавляла отделение микрохирургии глаза № 2 Национального госпиталя.

В Минздраве подчеркнули, что Бактыгуль Мамытова останется в памяти коллег, учеников и пациентов как высококвалифицированный специалист, талантливый педагог и наставник, посвятивший свою жизнь служению медицине.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383923/
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Ушла из жизни офтальмолог Бактыгуль Мамытова