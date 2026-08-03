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Общество

Ученый из КР сделал открытие, способное помочь развитию термоядерной энергетики

Кыргызстанский ученый Аскар Абдукадыров опубликовал исследование, которое может быть связано с решением одной из главных проблем управляемого термоядерного синтеза — нестабильностью плазмы в реакторах типа «Токамак».

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«Управляемый термоядерный синтез считается практически неисчерпаемым источником энергии. Одним из наиболее перспективных устройств для его реализации является термоядерный реактор типа «Токамак».

Центральной частью токамака является вакуумная камера, внутри которой водород при достаточно высоких температурах превращается в плазму. Камера имеет форму тора («бублика») и поперечное сечение в виде буквы D.

Плазма является электрическим проводником. Ток, проходящий через электромагнитные катушки, создает тороидальное магнитное поле внутри тора и вызывает в плазме кольцевой ток, формирующий линии полоидального магнитного поля вокруг него.

Однако из-за неустойчивости плазмы ученым до сих пор не удалось создать экономически выгодный термоядерный синтез», — объясняет ученый.

из интернета
Фото из интернета. Ученый из КР сделал открытие, способное помочь развитию термоядерной энергетики

Аскар Абдукадыров в опубликованном препринте показал, что если тонкий токонесущий провод свернуть в петлю, то линии магнитного поля принимают форму кривых постоянной ширины.

По мнению ученого, линии магнитного поля вокруг кольцевого тока в токамаках также принимают такую форму.

Однако магнитное поле D-образных катушек изменяет естественную форму этих магнитных линий, растягивая их вдоль главной оси и сжимает в поперечном направлении.

Именно это принудительное изменение формы магнитных линий кольцевого тока, как отмечается в исследовании, нарушает баланс сил в плазме и может быть главной причиной возникновения различных видов неустойчивостей.

Таким образом, для получения энергии термоядерного синтеза в промышленных масштабах, по мнению ученого, необходимо изменить форму вакуумной камеры и обмотки токамаков. Поперечное сечение камеры, согласно его исследованию, также должно иметь форму кривой постоянной ширины.

Справка 24.kg

Управляемый термоядерный синтез — это процесс получения энергии за счет слияния легких атомных ядер (например, изотопов водорода) при очень высоких температурах с возможностью контролировать этот процесс.

Именно такой процесс происходит внутри звезд. Под действием огромных температур и давления ядра водорода соединяются, образуя более тяжелые элементы и выделяя большое количество энергии.

Ученые пытаются воспроизвести этот процесс на Земле, чтобы создать новый источник энергии. В качестве топлива для термоядерных реакторов рассматриваются изотопы водорода: дейтерий и тритий. Дейтерий можно получать из воды, а тритий производить внутри реактора. Ожидается, что такие установки будут выделять большое количество энергии при меньшем объеме долгоживущих радиоактивных отходов.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383922/
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