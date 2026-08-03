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Общество

Кыргызстан отстает от цели по грудному вскармливанию к 2030 году — ЮНИСЕФ

Грудное вскармливание — это не только одна из самых эффективных мер по сохранению здоровья детей, но и инвестиция в будущее Кыргызстана. Об этом сообщили в Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации со ссылкой на ЮНИСЕФ.

По данным Детского фонда ООН, поддержка матерей в грудном вскармливании помогает детям выживать и полноценно развиваться, способствует лучшим образовательным результатам и более высокой производительности труда в будущем, а также приносит значительные экономические выгоды.

Каждый сом, инвестированный в ключевые меры по улучшению питания, включая поддержку грудного вскармливания, способен принести от 22 до 25 сомов экономической отдачи в долгосрочной перспективе.

При этом в республике только 44 процента детей до шести месяцев находятся на исключительно грудном вскармливании. Это значительно ниже обязательства КР довести этот показатель до 70 процентов к 2030 году, принятого в рамках саммита в Париже в 2025-м.

Продолжение грудного вскармливания также остается недостаточным: лишь 27 процентов детей 20-23 месяцев продолжают получать грудное молоко.

Грудное молоко обеспечивает младенцев полноценным питанием, укрепляет иммунную систему и защищает от распространенных инфекционных заболеваний. Оно также является безопасным, надежным и экологически устойчивым источником питания, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что грудное вскармливание — это не только ответственность матери. Для его успешного продолжения необходима поддержка со стороны системы здравоохранения, семьи, работодателей и общества.

Напомним, ежегодно с 1 по 7 августа проводится Всемирная неделя грудного вскармливания, цель которой — привлечь внимание к необходимости создания благоприятных условий для грудного вскармливания и усиления поддержки женщин, чтобы каждая мать могла успешно кормить ребенка грудью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383920/
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