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Общество

Железную дорогу до Чолпон-Аты начнут строить в 2027 году

Железную дорогу до Чолпон-Аты начнут строить в 2027 году. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил генеральный директор госпредприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев.

По его словам, найдены грантовые средства на технико-экономическое обоснование.

«Скоро приступим к реализации ТЭО, изучим, по какому маршруту пойдем. Изыскательные работы кропотливые, это очень важно для безопасности», — сказал Азамат Сакиев.

Ранее сообщалось о подготовке к реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов на Иссык-Куле — строительству кольцевой железной дороги вокруг озера. Первым этапом станет участок Балыкчи — Чолпон-Ата, а далее — Чолпон-Ата — Каракол.

Азамат Сакиев добавил, что в дальнейшем планируют открывать и другие новые маршруты.

«Например, на следующий год рассмотрим актуальность пассажирского поезда в Кочкор, чтобы жители Нарынской области могли с удобством проехать на поезде до Бишкека», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383917/
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