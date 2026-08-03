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Общество

Поезд Бишкек — Балыкчи: время в пути планируют сократить

Время в пути по железнодорожному маршруту Бишкек — Балыкчи планируют немного сократить. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил генеральный директор госпредприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев.

По его словам, помимо строительства железных дорог, большое внимание уделяется популяризации пассажирских перевозок.

«В свое время к направлению Бишкек — Балыкчи многие относились скептически — кто будет ездить на поезде почти 5 часов в жару, когда можно намного быстрее с удобством доехать на машине. Но мы начали запускать комфортабельные вагоны, и практика показала: людям интересно. С обновлением инфраструктуры время в пути мы сократили до 4 часов.

Сейчас идут работы, максимально планируем сделать этот маршрут за 3 часа 40 минут. Но быстрым его не надо делать — не замечаешь природу. Там есть что посмотреть в отличие от других мест, где только степи, поля и все монотонно. Не хотелось бы, чтобы иностранные туристы, впервые прибывшие в Кыргызстан, не заметили наши горы и реки», — сказал Азамат Сакиев.

Он напомнил о последнем инциденте, когда поезд закидали камнями.

«Досадно видеть такое. Это очень опасно — может ранить сидящих внутри. Нашу страну посещает очень много туристов, не хотелось бы, чтобы у них остался неприятный осадок. Совместно с сотрудниками милиции мы проводим разъяснительную работу среди населения, в том числе в школах по безопасности передвижения вблизи железнодорожных путей», — подчеркнул Азамат Сакиев и призвал граждан к соблюдению законов и бережному отношению к чужим имуществу, жизням, здоровью и природе.

С 26 июня по 13 сентября рейсы Бишкек — Балыкчи и Балыкчи — Бишкек осуществляются ежедневно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383914/
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