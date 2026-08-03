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Общество

Минприроды усиливает контроль над лицензированием переработчиков отходов

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана усиливает контроль за предприятиями, занимающимися переработкой отходов. Компании, не оформившие лицензии, могут быть привлечены к административной ответственности.

Ведомство проводит работу по лицензированию предприятий в рамках развития циркулярной экономики, внедрения расширенной ответственности производителей и создания цифрового реестра переработчиков отходов.

В ходе предлицензионного контроля специалисты посетили ряд предприятий, перерабатывающих картон, бумагу, пластик и текстиль. В их числе ОсОО «Алтын Ажыдаар», ОсОО «Эллегия», ОсОО «Ак-Кайын», ОсОО «Профикс-Юг», ОсОО «Дукастомс» и ОсОО «Датка Кей Джи».

Как сообщили в министерстве, предприятия перерабатывают макулатуру в бумажное сырье и гофрокартон для упаковки, текстильные отходы — в термовойлок, ковры и другие изделия, а из ПЭТ-бутылок производят флекс для экспорта.

Полимерные отходы используются для изготовления ведер, пластиковых труб, щеток и другой продукции бытового назначения.

В Минприроды отметили, что работа по расширению перечня перерабатываемых отходов и поддержке экологического предпринимательства будет продолжена. Государственные преференции и меры поддержки планируется предоставлять только лицензированным компаниям.

Кроме того, ведомство призвало всех переработчиков отходов своевременно оформить лицензии, чтобы избежать ответственности за нарушение природоохранного и лицензионно-разрешительного законодательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383911/
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