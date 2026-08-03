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Общество

Призовой фонд «Формулы-1» на воде составит несколько миллионов долларов

Призовой фонд Гран-при «Формулы-1» на воде составит несколько миллионов долларов. Об этом сообщил журналистам глава Госагентства по развитию туризма Эдуард Кубатов.

По его словам, точная сумма не раскрывается, поскольку определяется регламентом Международного союза водно-моторного спорта (UIM).

«Это большой мировой спорт, и этапы Гран-при мирового уровня традиционно имеют крупный призовой фонд, поскольку в них участвуют сильнейшие пилоты планеты», — добавил Эдуард Кубатов.

На вопрос о том, какова общая сумма расходов с кыргызской стороны на проведение «Формулы-1» на воде, организаторы в лице Федерации водно-моторного спорта КР и Госагентства по развитию туризма ответили, что после игр будет произведен окончательный расчет всех расходов и сумма будет озвучена позднее.

Журналисты также поинтересовались, когда Кыргызстан сможет выставить своих пилотов на Формуле 1 на воде. Эдуард Кубатов отметил, что если хорошо подготовиться, в течение 2-3 лет страна представит своих гонщиков.

Отмечено, что на днях будет организована итоговая пресс-конференция по итогам «Формулы-1» на воде.

Накануне на Иссык-Куле завершились Гран-при и чемпионат мира по водно-моторному спорту в классе «Формула-1». Лучшие пилоты мира преодолели 40 кругов по двухкилометровой трассе, подарив зрителям одну из самых драматичных гонок сезона.

Победителем Гран-при и чемпионом мира стал легендарный пилот Шон Торренте. Для спортсмена эта победа стала 11-й на мировом уровне. После финиша он объявил о завершении профессиональной карьеры, сдержав данное ранее обещание уйти из спорта в случае победы на Иссык-Куле.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383906/
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