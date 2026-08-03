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Общество
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Новая железная дорога из Китая: Кыргызстан уделяет особое внимание экологии

При строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан в КР особое внимание уделяют экологии. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил генеральный директор госпредприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев.

По его словам, технически это один из сложнейших проектов. 

«У нас страна горная, очень много тяжелых участков, туннелей, мостов, которые будут в дальнейшем строиться. Железная дорога максимально должна быть прямой в отличие от автомобильных дорог с серпантинами. ТЭО делали специалисты международного уровня. Технически тяжело, но мы идем уверенно, проект проходит без нареканий и опозданий, даже немного опережаем график работы», — сказал Азамат Сакиев.

Он добавил, что в Кыргызстане много заповедников, поэтому важно учитывать экологическую часть.

«Мы не должны портить природу, поэтому обходили заповедники, приходилось прорубать горы под туннели. Сохранение экологической среды очень важно», — подчеркнул Азамат Сакиев.

Отметим, что железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан считается одним из крупнейших инфраструктурных проектов в регионе. Общая протяженность дороги составит около 480 километров, из них более 304 километра пройдут по территории Кыргызстана. В конце декабря 2024 года Садыр Жапаров принял участие в закладке капсулы под строительство проекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383905/
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