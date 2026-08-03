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Общество

«Формулу-1» на воде хотят проводить на Иссык-Куле ежегодно

«Формулу-1» на воде хотят проводить на Иссык-Куле ежегодно, сообщил журналистам глава Госагентства развития туризма Эдуард Кубатов.

По его словам, уже подписан предварительный меморандум с Международным союзом водно-моторного спорта (UIM) и представителями чемпионата. «Сейчас стороны ведут юридические переговоры, чтобы сделать проведение чемпионата мира на Иссык-Куле ежегодным», — сообщил он.

Как рассказал Эдуард Кубатов, гонка прошла в напряженной и драматичной борьбе.

«Несмотря на высокую скорость и сложность трассы, серьезных столкновений и крупных аварий удалось избежать. Лишь у одного из пилотов на развороте произошел технический инцидент — во время прохождения поворота у болида вылетела крышка корпуса. Еще три спортсмена не смогли завершить дистанцию, однако 15 пилотов успешно добрались до финиша.

Такой результат считается высоким для соревнований подобного уровня. Для сравнения, на одном из предыдущих этапов чемпионата в Италии произошло пять столкновений, а до финиша не добралась почти половина участников. Гонка на Иссык-Куле, по их оценке, продемонстрировала высокий уровень подготовки пилотов и безопасности, став одной из самых зрелищных и драматичных в сезоне», — считает Эдуард Кубатов.

Напомним, что 2 августа На Иссык-Куле завершился чемпионат мира по водной «Формуле-1». В соревнованиях Гран-при приняли участие сильнейшие пилоты мира, которым предстояло преодолеть 40 кругов по двухкилометровой трассе.

Победителем Гран-при Иссык-Куль и чемпионом мира стал легендарный пилот Шон Торренте. Эта победа стала для спортсмена 11-й на мировом уровне. После финиша Торренте заявил, что завершает профессиональную карьеру, выполнив свое обещание уйти из спорта в случае победы на Иссык-Куле.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383902/
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