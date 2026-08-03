Лодки, гидроциклы и судоводители попадут под единый контроль Минтранса

Департаменту наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана предлагают официально передать полномочия по регистрации и техническому освидетельствованию судов. Проект постановления кабинета министров вынесли на общественное обсуждение.

Согласно документу, департамент будет проводить государственную регистрацию судов, вести соответствующий реестр, а также оформлять и выдавать документы по итогам регистрационных процедур.

Кроме того, ведомству хотят поручить техническое освидетельствование судов, плавучих объектов, маломерных судов, водных мотоциклов и водных велосипедов. Под контроль попадут базы и сооружения, предназначенные для стоянки судов.

Еще одна новая функция — организация и проведение обучения судоводителей. Порядок подготовки должен определяться законодательством в сфере внутреннего водного транспорта.

Сейчас данные полномочия прямо не закреплены в положении о департаменте. При этом законодательство предусматривает, что техническое освидетельствование проводит тот же орган, который занимается государственной регистрацией судов.

Авторы проекта считают, что изменения устранят правовой пробел и определят единый орган, ответственный за регистрацию, проверку технического состояния судов, подготовку судоводителей и выдачу документов.

Дополнительных расходов из республиканского бюджета не потребуется. Новые функции планируют выполнять в пределах действующей штатной численности и уже предусмотренного финансирования.