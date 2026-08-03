Градоначальник и лестница. Небольшой фельетон о большой управленческой победе

Фото из интернета. Кадр из мультфильма «История одного города. Органчик», снятого по произведению Михаила Салтыкова-Щедрина

Салтыков-Щедрин не был знаком с Бишкеком. Это, вероятно, единственная причина, по которой в его «Истории одного города» нет главы о борьбе градоначальника с лестницей. Теперь этот досадный пробел можно исправить.

Жил-был в одном столичном городе градоначальник. Человек деятельный, серьезный и чрезвычайно занятый.

Под его началом находились дороги, парки, тротуары, рынки, деревья, общественный транспорт, водопровод, мусор и множество других городских явлений, которые упорно не желали соответствовать высоким представлениям начальства о порядке. Но наш герой не унывал. Он хорошо понимал важный управленческий принцип: невозможно победить все проблемы сразу. Поэтому необходимо выбрать одну, и выбор пал на лестницу.

Лестница находилась в центре города и вела в редакцию одного из старейших информационных агентств. Каждый день по ней поднимались журналисты. А потом, что особенно неприятно, что-нибудь писали. Иногда о дорогах, иногда о деревьях, иногда о работе мэрии. Иногда даже о самом градоначальнике, хотя он, безусловно, заслуживает только благодарственных адресов и продолжительных аплодисментов.

Пресс-служба градоначальника некоторое время пыталась объяснять журналистам городскую информационную политику. Формулировалась она просто: ругать нельзя, можно только хвалить.

Хвалить следовало искренне, с упоением, не ограничивая себя в комплиментарных выражениях.

Если градоначальник прошел по улице — улица автоматически похорошела. Если посмотрел на дерево — дерево покрывалось пышной листвой. Если провел совещание — город немедленно получил новый импульс к развитию.

Журналисты агентства филигранности этого пиара не оценили. Тогда пресс-служба перешла к более убедительному способу коммуникации — полному бойкоту отдельно взятого СМИ. Вопросы поступали, но ответами городскую информационную политику решили не перегружать.

Строптивые «акулы пера» должны были наконец осознать, сколько хорошего градоначальник делает для города. Однако в агентстве тонкости управленческого замысла снова не поняли и продолжили писать. По профессиональному долгу.

И вот тогда внимание градоначальника совершенно случайно привлекла лестница — то самое бельмо в глазу, портящее весь архитектурный облик города. Устранять проблему решено было незамедлительно.

По абсолютно случайному совпадению эта злополучная лестница вела в то самое непокорное информационное агентство. Но никакой мести. Все исключительно в рамках борьбы с конструкциями, нарушающими благородство городского пространства.

Уведомление дошло до редакции в пятницу вечером. А уже в понедельник в девять утра прибыли люди с инструментами. Так быстро городские службы действуют не всегда. Некоторые обращения жителей успевают отметить несколько дней рождения, прежде чем ими заинтересуется ответственный специалист.

Но лестница ждать не могла. Каждая лишняя минута ее существования, создавала угрозу едва ли не национальной безопасности. Ведь по ней снова мог подняться какой-нибудь журналист и написать очередной материал не в пользу градоначальника.

В общем муниципальная машина пришла в движение. Она вообще удивительно устроена. Когда горожанин просит отремонтировать дорогу, машина долго прогревается, согласовывает маршрут, ищет бензин и уточняет, кому принадлежит яма. Но когда возникает по-настоящему важная задача, она стартует мгновенно. Лестницу начали демонтировать. Соседние лестницы при этом не трогали. Вероятно, они соответствовали особой эстетической концепции города. Или просто не вели в редакцию, которая раздражает начальство критическими публикациями.

Впрочем, слово «раздражает» здесь совершенно неуместно. Градоначальник не мог раздражаться. Он вообще всегда выше личных эмоций.

Он не обижается, не мстит и не использует подчиненные службы для сведения счетов. Он просто управляет городом. А все остальное — абсолютно случайное совпадение.

Ведь, как сообщила мэрия, демонтаж никак не связан с публикациями агентства. Более того, городская власть одинаково открыта для всех средств массовой информации. Это очень важное уточнение.

Без него кто-нибудь мог бы, неверное, истолковать последовательность событий: сначала конфликт с редакцией, затем молчание пресс-службы, потом внезапный интерес к лестнице, ведущей в агентство, и, наконец, исключительно оперативный ее демонтаж.

Но после официального разъяснения все встало на свои места.

Конфликта нет, избирательности тоже нет, и, конечно, нет никакой обиды и тем более мести. Лестницы тоже больше нет. Есть только закон, архитектурный порядок и череда удивительных совпадений.

Конечно, можно было бы предположить, что сильный руководитель отвечает на критику исправлением досадных ошибок (у кого их не бывает). Если журналисты пишут о ямах, он ремонтирует дороги. Если говорят о вырубке, сохраняет деревья. Если обвиняют мэрию в закрытости — выходит к прессе и отвечает на вопросы. Но это не наш путь. Потому что он долгий и неблагодарный. Гораздо проще демонтировать лестницу.

Эффект виден сразу. Работа выполнена. Территория освобождена. Большая управленческая победа состоялась.

Город без лестницы стал сразу чище, зеленее, удобнее и все потому, что журналистам отдельно взятого агентства стало труднее попасть на работу.

Эх, вот не каждому градоначальнику удается так точно расставить приоритеты. Тут нужен особый талант. И он у нашего героя без сомнения есть. В городе Глупове подобные подвиги обязательно заносили в летопись. Обычно финальной строкой перед известием о смене градоначальника.

*Город Глупов — вымышленный город из сатирического романа Михаила Салтыкова-Щедрина «История одного города», опубликованного в 1869–1870 годах.