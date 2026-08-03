На рассмотрение Жогорку Кенеша внесен законопроект, который упрощает временный выезд несовершеннолетних из Кыргызстана. В отдельных случаях ребенка можно будет вывезти за границу без нотариального согласия второго родителя. Одновременно предлагается ввести уголовную ответственность за невозвращение ребенка в страну в установленный срок.

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Сейчас для выезда несовершеннолетнего требуется нотариально заверенное согласие законных представителей. Когда один из родителей не дает согласия или его местонахождение неизвестно, вопрос приходится решать через суд. Авторы проекта отмечают, что из-за этого дети не могут своевременно выехать на лечение, олимпиады, спортивные соревнования, образовательные и культурные мероприятия.

Согласно законопроекту, согласие второго родителя не потребуется для временного выезда ребенка:

на лечение;

на школьную олимпиаду;

на спортивное соревнование;

на культурное или образовательное мероприятие.

Для этого потребуется нотариально заверенное согласие одного из родителей и официальные документы, подтверждающие цель поездки. Их должны выдать или подтвердить уполномоченные органы в сфере здравоохранения, образования, культуры или спорта.

Кроме того, сопровождающий должен будет оформить у нотариуса обязательство вернуть ребенка в Кыргызстан в установленный срок. Упрощенный порядок будет действовать только в том случае, если оба родителя являются гражданами Кыргызстана.

Отдельный механизм предлагается для семей, где второй родитель уклоняется от содержания ребенка.

Если задолженность по алиментам составляет более года, выехать с ребенком можно будет без его согласия — на основании нотариального приказа. Задолженность должна быть подтверждена расчетом судебного исполнителя.

В этом случае ребенку разрешат временно покинуть Кыргызстан не более чем на три месяца. Если второй родитель оспорит нотариальный приказ и нотариус его отменит, вопрос придется решать через суд.

Авторы документа объясняют, что сегодня требование согласия обоих родителей иногда используется как средство давления. Один из родителей может не участвовать в воспитании и содержании ребенка, но при этом блокировать его поездку за границу.

При обычном споре между родителями судебный порядок сохранится. Суд должен будет рассмотреть вопрос о временном выезде ребенка не позднее одного месяца со дня принятия дела к производству. При этом мнение ребенка старше десяти лет будет обязательным для учета.

За умышленное невозвращение ребенка в Кыргызстан предлагается ввести отдельную статью Уголовного кодекса.

Если сопровождающий оставит несовершеннолетнего за границей после окончания разрешенного срока, ему будет грозить штраф в размере тысячи расчетных показателей (100 тысяч сомов) или лишение свободы на срок до трех лет. Расследовать такие дела будут органы внутренних дел.

При выезде ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное место жительства по-прежнему потребуется письменное и нотариально заверенное согласие второго родителя.