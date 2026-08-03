В Бишкеке велосипедист получил тяжелые травмы, упав в яму на велодорожке

В Бишкеке велосипедист получил тяжелые травмы после падения на велопешеходной дорожке. Об этом сообщили его знакомые.

По их словам, мужчина не заметил яму, оставленную во время ремонтных работ, потерял управление и ударился об асфальт. От более тяжелых последствий его спас шлем.

Очевидцы отмечают, что это не единичный случай. Во время ремонта на улицах города появляются ямы, препятствия и опасные участки, которые зачастую не ограждены или плохо обозначены.

«Такие места представляют прямую угрозу для пешеходов, велосипедистов и других участников движения. Если проводятся работы, опасные участки должны быть надежно ограждены и хорошо заметны», — говорится в сообщении.

Горожане призвали ответственные службы провести проверку и навести порядок на ремонтируемых участках. Пострадавшему пожелали скорейшего восстановления.