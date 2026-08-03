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Общество

Беркутчи, тайганы и скачущие лучники покорили туристов

В Тонском районе Иссык-Кульской области на прошедших выходных перед туристами развернулось яркое этношоу «Салбуурун» с участием беркутчи, конных лучников, наездников, музыкантов и певцов. Грохот копыт, натянутая тетива, взмах огромных крыльев — на несколько часов зрители словно оказались в другом времени.

На площадке одно выступление сменяло другое. Всадники демонстрировали джигитовку, управляли лошадьми на полном скаку и стреляли из традиционных луков. Особый восторг у публики вызвали показательные трюки на лошадях. Наездники проходили рядом друг с другом на высокой скорости, удерживаясь в седле в самых сложных положениях.

Одним из самых зрелищных эпизодов стало выступление всадника в огнеупорном костюме. Охваченный пламенем, он промчался по арене верхом на лошади. За происходящим зрители следили, затаив дыхание.

Сергея Глуховерова
Фото Сергея Глуховерова
Не меньше внимания собрали беркутчи. Огромные хищные птицы расправляли крылья на фоне государственного флага Кыргызстана, а гости старались запечатлеть каждый момент на телефоны и фотоаппараты.
Сергея Глуховерова
Фото Сергея Глуховерова

Наездники также показали мастерство стрельбы из лука верхом. Попасть в цель на скачущей лошади — задача, требующая точного расчета, крепкой посадки и многолетней подготовки. Лучники управляли конем практически без помощи рук, полностью сосредоточившись на выстреле.

Сергея Глуховерова
Фото Сергея Глуховерова

Атмосферу дополняли национальная музыка, костюмы и выступления певцов. Для иностранных туристов шоу стало не просто развлечением, а возможностью увидеть традиции кочевой культуры не в музее, а в живом исполнении.

За представлением стояли участники федерации «Салбуурун». Они сохраняют древние навыки охоты с ловчими птицами и тайганами, конной езды и стрельбы из традиционного лука, одновременно превращая их в узнаваемую часть туристического образа Кыргызстана.

Судя по реакции публики, представление достигло своей цели. Туристы аплодировали, снимали выступления и не расходились до самого финала. Национальные традиции вновь доказали, что способны впечатлять без сложных декораций — достаточно сильных наездников, гордых птиц, быстрых лошадей и живой истории.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383881/
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