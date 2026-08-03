Беркутчи, тайганы и скачущие лучники покорили туристов

В Тонском районе Иссык-Кульской области на прошедших выходных перед туристами развернулось яркое этношоу «Салбуурун» с участием беркутчи, конных лучников, наездников, музыкантов и певцов. Грохот копыт, натянутая тетива, взмах огромных крыльев — на несколько часов зрители словно оказались в другом времени.
Одним из самых зрелищных эпизодов стало выступление всадника в огнеупорном костюме. Охваченный пламенем, он промчался по арене верхом на лошади. За происходящим зрители следили, затаив дыхание.
Наездники также показали мастерство стрельбы из лука верхом. Попасть в цель на скачущей лошади — задача, требующая точного расчета, крепкой посадки и многолетней подготовки. Лучники управляли конем практически без помощи рук, полностью сосредоточившись на выстреле.
Атмосферу дополняли национальная музыка, костюмы и выступления певцов. Для иностранных туристов шоу стало не просто развлечением, а возможностью увидеть традиции кочевой культуры не в музее, а в живом исполнении.
За представлением стояли участники федерации «Салбуурун». Они сохраняют древние навыки охоты с ловчими птицами и тайганами, конной езды и стрельбы из традиционного лука, одновременно превращая их в узнаваемую часть туристического образа Кыргызстана.